4月9日、NHKは2028年の大河ドラマ『ジョン万』の制作発表会見を開催し、主演に俳優の山崎賢人の起用を発表した。「今作は江戸時代末期の幕末から明治にかけて、通訳や翻訳家として活躍したジョン万次郎を主人公とした作品です。脚本は完全オリジナルで、脚本家は、2007年の連続テレビ小説『ちりとてちん』や2012年の大河ドラマ『平清盛』などを担当した藤本有紀氏と発表されました。記者会見に出席した山崎さんは『大河ドラマ