元世界2階級制覇王者ペドロ・ゲバラと対決ボクシングのスーパーフライ級（52.1キロ以下）ノンタイトル10回戦が11日に、東京・両国国技館で行われる。10日は都内で前日計量が実施され、WBC世界スーパーフライ級1位・坪井智也（帝拳）と同級6位の元世界2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（メキシコ）がそれぞれ51.9キロでパスした。世界前哨戦としても期待がかかる一戦に向け、意気込みを語った。興行はAmazon Prime Videoで生配信され