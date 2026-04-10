【「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）】 4月8日 配信開始 基本プレイ無料（アイテム課金制） 4月8日にリリースされたNintendo Switch用ポケモンバトルゲーム「Pokémon Champions（以下、チャンピオンズ）」では、全く新しい対戦環境でのポケモンバトルが日夜行われている。 シリーズ最新作「ポケットモンスター スカー