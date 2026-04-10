第78回カンヌ国際映画祭＜批評家週間＞にてグランプリを受賞した、第98回アカデミー賞（R）国際長編映画賞タイ代表作品『ユースフル・ゴースト（英題：A Useful Ghost）』が、7月10日より公開されることが決定。特報映像、ティザービジュアル、場面写真3点が解禁された。【動画】映画『ユースフル・ゴースト』特報本作は、タイでは誰もが知る怪談「メー・ナーク・プラカノーン」（死後も現世にとどまり、夫と禁断の愛を深めて