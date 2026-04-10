昨年夏、インスタグラムで幸せいっぱいの婚約発表をしたテイラー・スウィフトとトラビス・ケルシー。ビッグカップルの結婚式に注目が集まっているが、ついに招待状が発送された報じられた。【写真】婚約を発表！巨大指輪＆テイラーとトラビスの幸せそうなショットPage Sixによると、二人の挙式はアメリカの一大イベントである独立記念日の前日となる7月3日に、ニューヨークで行われるという。世界中が注目するビッグカップ