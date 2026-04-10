３月３１日をもってＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーが、４月期から日本テレビ系新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（２５日スタート、土曜・午後１０時）のＭＣに就任する。日テレでは、ＮＨＫを退局した人気アナを早いタイミングで迎え、看板番組に起用してきた実績がある。近年では、２０１８年１０月から、元ＮＨＫの有働由美子アナが日テレ系ニュース番組「ｎｅｗｓｚｅｒｏ」（月〜金曜・午後１１時）