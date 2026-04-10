ＥＸＩＬＥの松本利夫が１０日、東京・株式会社ＬＤＨＪＡＰＡＮ本社で新たにダンス部を創設する学校法人金井学園（福井）とのダンスレッスン基本契約の調印式に出席した。福井工業大および付属福井高等学校・中学校などを運営する金井学園は、生徒の個性と創造性を育むため、新たに同中学校と高校にダンス部を創設。松本は月に１度もしくは２か月に１度、スペシャルサポーターとして、学生の指導に当たるという。同プロジ