放送、航空・海洋通信、携帯バックホール、災害対応など、幅広い分野で衛星通信サービスを提供しているスカパーＪＳＡＴ株式会社は、４月１２日の「世界宇宙飛行の日」に合わせ、全国の１５歳〜６９歳の男女１０００人を対象に、３月３日〜５日の３日間で、「宇宙に関する意識」についてインターネット調査を実施した。その結果、宇宙に関心があるか聞いたところ、関心がある人の割合は５０.７%だった。男女・世代別にみると、