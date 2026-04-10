中日は１０日、バンテリンドームで、２０２６年の「ドラ恋ユニホーム」お披露目会見を行った。６月７日の西武戦と８月１２日のＤｅＮＡ戦で、当日の観戦チケットを持つ女性来場者に配布される。昨年に引き続き、名古屋芸術大学ヴィジュアルデザインコースの学生がデザインを担当した。今回は、野球のダイヤモンドをモチーフに、球団創設９０周年の歴史やこれまでの積み重ねてきた勝利の数、更に頂点を目指してきた思いを視覚的