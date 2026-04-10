歌手の相川七瀬の和装ショットが話題になっている。１０日までに更新したインスタグラムに「着物日和」とだけ記すと、「＃相川七瀬＃和装」のハッシュタグとともにプライベートショットを投稿した。相川は水色を基調とした桜の柄の着物を着用。桜を背景に、凛とした表情を見せた。この投稿には「後ろの桜と着物がマッチしててとても素敵」「七瀬さん着物姿も素敵です七瀬さん美しい好き」「何着てもかわいいっす」「和装