落語家の桂文枝が１０日、大阪・千日前のなんばグランド花月で、８３歳の誕生日にあたる７月１６日に同地で開催する「桂文枝独演会〜落語家６０年目のハレ舞台〜」をＰＲ。「三枝」や「文枝」の名を継いでほしい弟子や一門の噺家（はなしか）がいることを明かした。還暦の頃、１８歳上の桂米朝さんから「落語家としてはこれからや。頑張りや」とゲキを飛ばされた。妻の猛反対を振り切って２０１２年、６９歳の誕生日に「桂文枝