落語家の桂文枝が１０日、大阪・千日前のなんばグランド花月で、８３歳の誕生日にあたる７月１６日に同地で開催する「桂文枝独演会〜落語家６０年目のハレ舞台〜」をＰＲした。芸歴６０年、まもなく８３歳を迎えても芸への意欲は衰えない。かつてバラエティー番組で共演した俳優の長門裕之、南田洋子夫妻に「落語家をやめてタレントになったらどう？」と提案されたが「僕は落語が好きで落語家になったんで」と首を横に振ったと