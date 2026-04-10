Ｊ２札幌を運営するコンサドーレは１０日、下部組織のＵ―１８監督を務めていた倉持卓史氏（２９）を４月９日付で解任したと発表した。１１日に開幕する高円宮杯プリンスリーグ北海道からは、コーチを務めていた遠藤真仁氏（３９）がＵ―１８チーフ兼監督として、指揮を執っていく。関係者らによると、倉持氏が特定のスタッフを無視したり、選手への過度な身体的接触などの問題行動があることが、３月２０日の夜、クラブフロン