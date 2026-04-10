資料丸亀市役所 香川県丸亀市が10日、固定資産税を納める義務がある人に対して送る「課税明細書」の送付ミスがあったことを発表しました。 丸亀市によりますと、固定資産税の納税通知書兼納付書に同封する「課税明細書」について、別人の分も同封した誤送付が4件、未送付が4件ありました。市民から「他の納税義務者の課税明細書が同封されている」「課税明細書が同封されていない」と連絡があり、送付ミスが発覚しました