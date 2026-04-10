長崎県下に今でもわずかに存在する「カクレキリシタン」。その事実を知ると、多くの人が「信仰の自由がある現代日本で、なぜ今でも隠れているのですか？」と疑問を抱く。【画像】組織解散後も個人で正月にカクレの神様を祀っているしかし、当事者たちは「自分たちは逃げも隠れもしていない」と語る。いったいどういうことなのか。宗教学者の宮崎賢太郎氏による『潜伏キリシタン 知られざる信仰世界』（角川新書）の一