〈「自分たちは何も悪いことはしていない。逃げも隠れもしていない」…長崎にわずか80軒ほど残る“カクレキリシタン”のリアルな実態〉から続く禁教令が解かれた後も、長崎のカクレキリシタンたちの多くはカトリック教会に復帰しなかった。なぜ彼らは「教会に戻らなかった」のか？【画像】生月島壱部の御前様。三途の川を渡るキリスト像がモチーフといわれているその答えはきわめて単純だというのが、宗教学者の宮崎賢