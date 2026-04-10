4月10日は「エアコン試運転の日」です。冬に使ったエアコンをそのまま放置していませんか。夏になる前にエアコンの試運転を行うよう、パナソニック HVAC ＆ CCの公式Xアカウントが呼び掛けています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「エアコン」試運転の正しい手順です！試運転で異臭やカビに気付いたケースも公式アカウントは「エアコン、いざ使うときに動かない…そんなケース、実は少なくありません」と投稿。「