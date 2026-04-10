〈彼らが拝んでいたのは「マリア」でも「キリスト」でもなかった…“カクレキリシタン”が200年以上守り抜いた“信仰の正体”〉から続く日本にはミッションスクールがあふれ、クリスマスや結婚式などキリスト教文化がすっかり定着している。それにもかかわらず、日本のキリスト教徒の数は現在に至るまで総人口の1％にも満たない。【写真】この記事の写真を見る（2枚）なぜ日本ではキリスト教が広まらないのか？宗教学者の宮