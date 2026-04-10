〈日本の大学の10校に1校はミッション校、仏教系大学よりも多いのに…日本で「キリスト教徒」が増えない“納得の理由”〉から続く驚くべきことに欧米のキリスト教会は今凄まじい「教会離れ」に直面し、前ローマ教皇自ら「沈みつつある船」と表現するほどの危機にある。一体何が起こっているのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）宗教学者の宮崎賢太郎氏の著書『潜伏キリシタン 知られざる信仰世界』（角川新書）の一部を