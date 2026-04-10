〈「無意識で、別世界へすぐ行っちゃいます」短編の名手による創作秘話〉から続く小池 真理子『日暮れのあと』(文春文庫)山の静けさに包まれながら、軽井沢の木立の中にたたずむご自宅で、作家・小池真理子さんに、とっておきの秘話を伺いました。（全5回の3回目）【写真】この記事の写真を見る（4枚）◆◆◆軽井沢の作家が描く自然描写――この小説集は、アネモネといった花や自然豊かな庭、星や月などの情景描写も印象的ですね