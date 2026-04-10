弁護士を含む調査体制で事実関係を確認北海道コンサドーレ札幌は4月10日、U-18チーフ兼監督を務める倉持卓史氏によるパワーハラスメント行為が確認されたとして、同日付で契約解除（解任）の処分を下したと発表した。クラブは3月25日から4月4日にかけて、弁護士を含む体制で当該監督やアカデミースタッフ、U-18所属選手へのヒアリング調査を実施。その結果、複数のスタッフに対する威圧的かつ否定的な言動や、複数の選手に対す