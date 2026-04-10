１日、新疆ウイグル自治区アルタイ地区福海県のウルングル湖国家湿地公園で人工巣を固定する国網アルタイ供電職員。（ドローンから、ウルムチ＝新華社配信）【新華社ウルムチ4月10日】中国新疆ウイグル自治区のアルタイ地区は額爾斉斯（エルティシ）川流域に位置し、渡り鳥の重要な中継地、生息・繁殖地となっている。気温上昇に伴って鳥の活動が増えると、送電設備の安全な運用に影響が生じる。送電大手、国家電網傘下の国網