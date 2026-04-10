〈「目隠しをして車に乗せられ、囚人のおばあさんは泣き出して…」観光で訪れたベラルーシで拘束→獄中生活を送った日本人（25）が明かす、“絶対に忘れられない日”〉から続く2024年12月、「ヨーロッパ最後の独裁国」ともいわれる東欧ベラルーシで、一人の日本人が拘束された。鉄道撮影のために観光でベラルーシを訪れていた、照井希衣(てるい きい)さん（25）。その後、米国が対ベラルーシへの制裁緩和の交換条件として要請