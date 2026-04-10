11日（土）は西日本〜東日本では天気が回復し、25℃前後の暑さとなるでしょう。特に関東では30℃・真夏日に迫り、4月にもかかわらず7月並みの暑さのところもありそうです。10日（金）午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■九州〜関東では汗ばむ陽気に関東は7月並みの暑さも10日（金）に強い雨や風をもたらした低気圧が持ち込んだ暖かい空気が残り、初夏〜夏の暑さとなりそうです。特に関東では6月〜7月並みの予想です。まだ