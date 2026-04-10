◇MLB ドジャース-レンジャーズ(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)昨季から続く連続出塁記録を「43」に伸ばしている大谷翔平選手。日本時間11日のレンジャーズ戦で、日本選手単独トップの記録達成に注目が集まります。大谷選手は9日のブルージェイズ戦、初回の第1打席でフォアボールを選び出塁。これで2009年にイチロー氏(当時マリナーズ)がマークした日本選手最長の43試合連続出塁に並びました。そして次に控えるレンジャーズ