〈「嘘ついたらどうなるか分かりませんよ」と脅され、歯向かうと“往復ビンタ”も…ベラルーシで拘束された日本人（25）が語る、獄中での“衝撃体験”〉から続く2024年12月、鉄道撮影に訪れたベラルーシで拘束された照井希衣さん（25）。ソ連邦構成国の中で、ベラルーシは未だに秘密警察KGB（国家保安委員会）の組織を維持しており、照井さんの事件はKGBの管轄となり拘置所生活を送る。7ヶ月に渡る拘留は突如終わりを告げ、照井