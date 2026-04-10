俳優のオム・ギジュン、ファン・ジョンウムらが主演する韓国ドラマ『7人の脱出 season2―リベンジ―』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2024年）が、あす11日（後8：00）より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 後6：00〜、後8：00〜／毎週日曜 後4：00〜、後6：00〜、後8：00）【場面ショット】『ペントハウス』でおなじみ…オム・ギジュンも登場同作は、ある少女の失踪をきっかけに幕を開けた