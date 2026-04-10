記者会見する中道改革連合の小川代表＝10日午前、国会中道改革連合の小川淳也代表は10日の記者会見で、中道、立憲民主、公明の3党が報道各社の世論調査で支持率が低迷しているとの認識を示し「非常に厳しい状況だ。危機感を強めている」と述べた。中道は衆院議員だけが所属し、立民、公明は参院議員と地方議員で構成する現状を念頭に「3党が片輪走行で、政党として円満な体裁に至っていない」と語った。今後に関し「この状態が