コメの平均価格は先週から2円値下がりとほぼ横ばいですが、8週連続の値下がりとなりました。農林水産省によりますと、先月30日から今月5日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロ当たりの平均価格は前の週より2円安い3933円でした。値下がりするのは8週連続ですが、ほぼ横ばいです。背景には、民間企業の在庫量が直近10年で最も多い水準となっていることがあります。一方、米穀機構は7日、コメの生産から販売までにかかるコス