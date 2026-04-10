〈“ヨーロッパ最後の独裁国”で鉄道撮影→拘束され…ベラルーシで200日超の“獄中生活”を送った日本人（25）が語る事件の真相「iPhoneをがっつり見られて…」〉から続く2024年12月、鉄道撮影に訪れたベラルーシで拘束された照井希衣さん（25）。ソ連邦構成国の中で、ベラルーシは未だに秘密警察KGB（国家保安委員会）の組織を維持しており、照井さんはKGBの調査対象となり拘置所生活を送る。長期に渡る勾留生活の中、照井さん