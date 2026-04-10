タレントの藤本美貴（４１）が１０日、都内でＭＣに就任したテレ東系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（２６日スタート）の取材会に出席した。世界各国の人々の給与明細を見せてもらい、物価や風習を調査する番組で、これまで２度の特番に出演も、好評につきレギュラー化が決定。「世界の給料と比べる時がないので、この番組をきっかけに分かって、やっぱり日本って給料が、低いんだなと思いました。このままでい