元NHKのエース、和久田麻由子（37）が10日、日本テレビの情報番組「newsevery.」（月〜金曜後3・50）に生出演し、新報道番組のメインキャスターに就任することを報告した。同日、東京・汐留の日本テレビで行われた同局土曜午後10時枠の新報道番組の制作発表会見に出席。新番組のタイトルは「追跡取材newsLOG」で初回は25日となる。ともにMCを務める同局の森圭介アナウンサーとスタジオに登場。日本テレビには「初めて足