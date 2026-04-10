TBS系ドラマ「VIVANT」で注目を集めた女優の飯沼愛（22）が10日、自身のインスタグラムを更新。「この度、株式会社TSUKIMIに所属することになりました」と、所属事務所の移籍を報告した。飯沼は21年に「TBSスター育成プロジェクト私が女優になる日＿」で全国9000人の中から10人に選ばれ、その後の3カ月にわたる演技バトルでグランプリ獲得。同局深夜枠「よるおびドラマ」第1弾「この初恋はフィクションです」に初出演で主演に抜