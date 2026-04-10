犬の甘噛みを放置した際のリスク 子犬によく見られる甘噛みは可愛らしい反面、「このまま放っておくとどうなるの？」と不安になりますよね。成長した愛犬が甘噛みをやめない場合も注意しなければなりません。 以下では、犬の甘噛みを放置した際のリスクについてまとめました。 噛み癖が定着する 犬の甘噛みを放置すると噛み癖が定着してしまいます。子犬のうちは好奇心や歯が生える際のむず痒さから甘噛みすること