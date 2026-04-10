長岡市で8月2日（日）、3日（月）で行われる「長岡まつり大花火大会」のチケット販売が4月10日から始まりました。10日から始まったのは、長岡市民が専用ハガキから申し込みを行う長岡市民先行販売（抽選）です。今後、残席の状況によって、段階的に販売が行われる予定です。【5月上旬から6月下旬】一般販売（一次抽選・インターネットのみ）【6月中旬】一般販売（二次抽選・インターネットのみ）毎年、問題となるのが