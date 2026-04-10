PayPayカードは10日、発行する「PayPayカード ゴールド」について、ソフトバンクユーザー向けの特典を変更すると発表した。ソフトバンクおよびワイモバイルの料金プランや固定回線を契約するユーザー向けの特典を拡充するほか、同日ソフトバンクから発表された新料金プラン関連の特典が新設される。 ソフトバンクで6月2日開始予定の「ペイトク2」、「テイガク無制限」、「ミニ