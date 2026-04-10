銀座のブランドショップ通りにある箸店には、“一膳”の箸を求めて古今東西からお客が集まる。販売だけでなく、箸文化の髄を伝えようとする箸マスターにどんな風景が見えているか伺った。銀座で売れるお箸はトレンドを反映する「八角形で食い先は角があり、細い箸が流行っています」「滑らないブームですが、それを優先しすぎた加工だと口当たりが悪くなる……一長一短です」「今や外国人に『お箸が上手ですね』は失礼にあたります