ソフトバンクは、データ使用量に応じて基本料が2段階で変化するモバイル向けプラン「ミニフィット2」の提供を6月2日に始める。また、「ミニフィットプラン＋」の新規受付は6月1日に終了する。 ミニフィット2 ミニフィット2は、データを使った分だけ2段階で基本料が変化するプラン。月額基本料はデータ容量2GBまでは5258円、5GBまでは6358円。 SoftBank Starlink Direct、海外データ放題