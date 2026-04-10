グーグル・ジャパン（Google Japan）は、Androidスマートフォン「Google Pixel」でiPhoneとAirDropできることをX（旧Twitter）でアピールした。 Google Pixel 10a。カラーは「Fog」 Google PixelでAirDropに対応しているのは、「Google Pixel 9a」を除くGoogle Pixel 9/10シリーズ。4月14日発売の「Google Pixel 10a」はAシリーズとして初めてAirDropに対応する。 Google Pi