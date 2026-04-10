２０２６年のＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りの開催概要が発表されました。新たにカモメをモチーフとした公式キャラクターが誕生したということです。２０２６年で３５回目を迎えるＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りは、６月１０日から１４日までの５日間、大通公園をはじめ札幌市内１７会場で開催されます。２７５チーム、およそ２万７０００人が参加する予定です。そして、今回新たに誕生したのが公式キャラ