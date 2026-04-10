審判の裁量によって大谷には通常よりも多くのウォーミングアップ時間が与えられているのだが…(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）に対する“特別扱い”をどう見るべきか。現地時間4月8日に行われたブルージェイズ戦での一幕が、議論を呼び起こした。敵地で「1番・指名打者兼投手」として投打同時出場した大谷が初回のマウンドに上がろうとした時だった。ブルージェイズの先頭打者であるジョージ・スプリンガーが、球審の下