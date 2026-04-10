ものまねタレントの長州小力さんが、東京・中野区の路上で無免許運転や信号無視をしたとして、警視庁が捜査していることがわかりました。捜査関係者によりますと、長州小力さんは9日午前11時すぎ、中野区の交差点で乗用車を運転中に赤信号を無視したとして、取り締まり中の警察官に呼び止められました。その際、警察官が運転免許証を確認したところ、有効期限が2か月ほど切れた状態だったということです。長州小力さんは、警視庁の