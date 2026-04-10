フジテレビ『Live News イット！』を3月末まで担当していた青井実アナが、10日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に出演。『イット！』卒業から、わずから2週間後に“裏番組”出演を果たしたが、早くも『5時夢』の洗礼を受ける一幕があった。【写真】『イット！』出演ラストも笑顔で…宮司愛海アナの姿ニュースコーナーでは、3月末に報じられた宮司愛海アナが留学するニュースが取り上げられ、青井アナが「3月末のニュ