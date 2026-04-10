中東情勢の影響は思わぬところにも「時を支える技術」に異変です。 時の神様として知られる滋賀県大津市の近江神宮。その近くにある時計の専門技術者などを育てる専門学校です。 そんな時計修理の授業で欠かせないのが洗浄液の「ベンジン」です。「ベンジン」は原油から精製される工業用のガソリンの一種で部品についた油汚れを落とし、さびを防ぐために使われる欠かせない資材です。今、このベンジンの確保が難しくなって