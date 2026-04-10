歌手の氷川きよし（48）が10日、大阪で4年ぶりとなる座長公演「白雲の城/氷川きよしコンサート2026」を新歌舞伎座でスタートさせた。戦国時代を舞台にした「白雲の…」は、氷川が城主の兄（丸山智己）を支える心優しい武士にふんし、隣国に攻め込まれた危機を乗り越えるまでを描くオリジナル。カーテンコールでは出演者が全員そろって舞台に登場し、氷川は「4年ぶりの大阪新歌舞伎座、うれしいです。皆で一丸となって明治座、