王林が東京の所属事務所を退所。 4月1日から地元・青森の「リンゴミュージック」に復帰することを発表して話題を集めている。【写真】「以前に戻ってほしい」の声も…セクシーショットを披露した王林古巣への復帰で地元での活動が活発化するのでは？と噂される中、2028年3月末をもって運行休止する弘前市と大鰐町を結ぶ弘南鉄道・大鰐線を起点としたまちおこしプロジェクトへの参加が発表された。「活性化に繋げれないか」と