農林水産省が１０日に発表した３月３０日から４月５日の全国のスーパーでのコメ５キロ・グラムあたりの平均販売価格は、前週より２円安い３９３３円だった。値下がりは８週連続となる。内訳は、「銘柄米」が前週比で２２円安い３９８３円で、６週連続の下落となった。３０００円台となるのは約１年１か月ぶり。備蓄米などの「ブレンド米」は３３円高い３７３６円で、２週連続で値上がりした。販売比率は銘柄米が８０％で、前週