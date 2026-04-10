ウオーキングトレーナーのデューク更家氏（72）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショット写真が反響を呼んでいる。更家氏は「先ほど東京駅でなんと！あのデューク濱家さんと遭遇しました！」と報告。「お互いにビックリです！！」と、更家氏が考案したポーズを取る、お笑いコンビ「かまいたち」濱家隆一との2ショット写真を公開した。番組などで、自身になり切った姿を披露している濱家について「い