拾得物南贍部学園生徒手帳この記事の画像を見る「上着や防寒具等は学校が指定する品または指定色の無地を可とする」「靴下は白・黒の無地を基本とする」中高生の頃、こうした校則に不平や不満を漏らしたことはないだろうか。学校によっては地毛を黒く染めさせたり、下着の色まで指定したりするような「ブラック校則」もあり、友達と生徒手帳を覗き込みながら「ありえない！」と文句を言い合って盛り上がったものだ。もちろん、今