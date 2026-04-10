中国の古代王朝である「殷」があった紀元前13世紀ころ、家畜だけでなく人の生贄を使った儀式が行われていた。立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所客員研究員の落合淳思さんは「古代遺跡からは生贄に捧げられたとみられる3000体以上の遺骨が発掘されているが、こうした儀式には合理的な理由もあった」という――。※本稿は、落合淳思『「王」の誕生 古代中国文明の戦争・祭祀・階層』（角川新書）の一部を再編集したものです。